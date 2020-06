Si sforza troppo al wc e perde la memoria: “blackout mentale totale”

Perdere la memoria dopo sforzi intensi può succedere e tra gli sforzi in questione, sono inclusi anche quelli compiuti al wc. Quanto successo ad una donna ad Hong Kong potrebbe essere scambiato per una fake news ma in realtà, è possibile. La donna, che non andava in bagno da giorni, ha perso 10 anni di ricordi dopo gli sforzi compiuti contro la stitichezza. Per le 8 ore successive, la donna non ricordava nulla dell’ultimo decennio della sua vita. È stata portata in ospedale e il giorno seguente i suoi ricordi sono tornati, anche se non ricordava nulla delle 8 seguenti all’incidente.

Con ogni probabilità, gli sforzi eccessivi hanno provocato nella donna la cosiddetta sincope vasovagale, caratterizzata da una breve e transitoria perdita di memoria. Se si spinge molto forte a causa della stitichezza, infatti, si potrebbe interrompere l’afflusso di sangue al cervello. La stessa cosa potrebbe accadere quando si solleva un carico molto pesante e in casi estremamente rari si può addirittura verificare un’emorragia interna al cervello e una sorta di ictus, tanto che in medicina si parla di “sindrome da sollevamento pesi”.