Uccise il figlio di 9 mesi scuotendolo forte: oggi è stata condannata ma intanto ha un’altra bambina di due anni

Le si chiama Ana Plamadeala, ha 30 anni, è di origine moldava ma è residente a Rovigo. In queste ore ha ricevuto una condanna a 12 anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti del figlio, aggravati dal fatto che il piccolo, secondo le perizie medico legali, è morto a seguito dei maltrattamenti subiti. La sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Rovigo, presieduta dal giudice Angelo Risi, è di primo grado. Il bambino si chiamava Daniel ed è morto quando aveva 9 mesi, il 5 febbraio del 2016, ma la morte cerebrale risale al 23 gennaio. La madre aveva chiamato da casa il 118, Daniel era stato ricoverato all’ospedale di Rovigo e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Padova dove è morto. Si è trattato di una shaken baby syndrome, ovvero il bambino sarebbe stato scosso dalla madre ma era troppo piccolo perché i muscoli del collo reggessero lo scuotimento. La donna e il marito vivono ancora a Rovigo ed ora hanno una bambina di 2 anni.