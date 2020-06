Siccità record a maggio in Belgio: sfiorati i +30°C con oltre 301 ore di sole, non pioveva così poco dal 1833

Una siccita’ record ha colpito il Belgio nel mese di maggio appena concluso, secondo quanto riferisce l’Istituto Reale Meteorologico (Irm). In particolare, la stazione di rilevamento dell’Irm di Uccle ha registrato solo 5,4mm di pioggia in sei giorni. Occorre risalire al maggio 1833 per trovare un mese cosi’ secco, con 1,4 mm di pioggia. Il record precedente risale al 2018, con un totale di 13,9 mm. Quanto ai giorni di pioggia, erano stati ancora meno nel 1989 (quattro giorni) e nel 1990 (cinque giorni).

In totale sono state oltre 301 le ore di sole. Solo nel 1989 e 1990 si era registrato un maggio piu’ soleggiato: rispettivamente oltre 327, e 308 ore. La temperatura piu’ alta a maggio e’ stata registrata a Lichtervelde, nelle Fiandre occidentali, il 21 maggio, con +29,9°C.