Sicurezza, accessibilità, accoglienza, emozioni: oggi il Parco archeologico del Colosseo riapre i cancelli

Sicurezza, accessibilità, accoglienza, emozioni – e un nuovo biglietto per andare incontro ai residenti: il Parco archeologico del Colosseo, alle 10.30 di oggi lunedì 1 giugno, riaprirà finalmente i suoi cancelli al pubblico, dopo il periodo di chiusura determinato dall’emergenza per la pandemia da Covid-19.

Il dialogo con i visitatori, che in questi mesi è stato virtuale attraverso il sito web e i canali social del PArCo, potrà riprendere nelle forme consuete e, si spera, con un coinvolgimento sempre più diretto e intenso con la comunità di Roma, erede di un patrimonio culturale senza pari.

Prioritaria la riapertura in sicurezza, con tutele puntuali sia per il personale che per i visitatori, assicurate da un protocollo di intesa con l’Asl Roma 1, cui sarà affidato anche un presidio medico-sanitario sulla piazza del Colosseo.

Ci saranno nuovi percorsi e nuove e differenziate modalità di accesso e fruizione del PArCo:

l’aperturà giornaliera sarà compresa tra le 10.30 e le 19.15 , con ultimo accesso alle 18.15 .

sarà . Due saranno le tipologie di biglietto che consentiranno la visita al Foro Romano-Palatino e al Colosseo. Rimane attivo il biglietto ordinario, di € 16,00 valido 24h, e viene introdotto il nuovo biglietto ridotto: l'Afternoon reduced ticket – o "A.R.T." – un'agevolazione rivolta, in primo luogo, ai cittadini romani che, al costo di € 9,50, a partire dalle 14.00 di ogni giorno e fino alla chiusura del PArCo, potranno frequentarlo al termine della giornata lavorativa.

I biglietti saranno tutti smaterializzati, acquistabili online dal 28 maggio sul sito ufficiale www.parcocolosseo.ite sul sito del concessionario www.coopculture.it.

Tutti i biglietti saranno collegati a un'app gratuita che permetterà, già da casa, o al più tardi all'ingresso nell'area archeologica, di scaricare le mappe dei percorsi , i contenuti storici e tutte le informazioni utili alla visita in sicurezza.

Prima di varcare gli ingressi al Colosseo e all'area archeologica del Foro Romano e del Palatino, tutti i visitatori, già dotati di mascherina, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura mediante termoscanner.

Al Colosseo, in questa prima fase, l’accesso sarà esclusivamente dal cosiddetto “Sperone Valadier”, e sarà consentito a singoli o gruppi fino a 14 persone, adeguatamente distanziate e accompagnate per tutto il percorso, con ingresso ogni 15 minuti .

Saranno possibili due percorsi:

“Il Colosseo si racconta”, della durata di 45 minuti, con l’affaccio ai sotterranei dal I ordine, la salita al II ordine, la visita dell’esposizione permanente, l’affaccio dalla terrazza Valadier sulla piazza del Colosseo;

2.“Colosseo-Arena”, della durata di 40 minuti, fruibile dalle ore 14.00 con l’acquisto del biglietto A.R.T., per visitare il I ordine fino alla porta Libitinaria, per poi raggiungere il piano dell’arena.

Entrambi i percorsi garantiranno la piena accessibilità, assicurata con l’assistenza ai pubblici fragili e l’utilizzo degli ascensori con interventi sistematici di igienizzazione.

Al Foro Romano e Palatino sarà ugualmente previsto un unico ingresso, lungo via dei Fori Imperiali, in Largo della Salara/Largo Corrado Ricci. Da qui il pubblico, senza necessità di prenotare per un orario preciso, potrà seguire 4 percorsi differenziati: