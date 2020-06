Sisma Centro Italia e alloggi inagibili, Protezione Civile: “Nessuna spesa a carico dei terremotati”

In merito alle recenti notizie riportate in questi giorni dalla stampa circa la possibilità di attribuire la spesa degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli alloggi inagibili direttamente ai proprietari, il Dipartimento della Protezione Civile precisa che “le attività relative alla realizzazione di tali opere, già autorizzate al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, proseguono come previsto con oneri a carico delle risorse emergenziali. Eventuali interventi di manutenzione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni), qualora non siano già previsti negli accordi contrattuali, saranno oggetto di un’ulteriore valutazione da parte delle Regioni che, in caso di concreto ed effettivo pericolo per l’incolumità pubblica, potranno autorizzarli.

Fino allo scadere dello stato di emergenza nazionale quindi, il Dipartimento della Protezione Civile assicurerà tali interventi ed i relativi costi resteranno a carico dei fondi emergenziali resi disponibili sulle contabilità speciali delle Regioni.”