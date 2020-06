Il Sole come non l’avete mai visto: scattata la vera immagine della superficie solare

Si tratta di una visione particolare della nostra stella. Il Gruppo Astrofili Palidoro ha realizzato questa ripresa grazie ad un particolare telescopio di cui è dotata l’associazione. Si tratta del telescopio solare LUNT50, uno strumento che riesce a vedere nelle lunghezze d’onda dell’Idrogeno, come se fosse una specie di infrarosso. In questo modo si può ammirare la superficie del Sole direttamente e infatti l’effetto granulato che si vede nella foto non è un errore dell’immagine ma è esattamente la superficie solare dotata di celle in cui avvengono continue reazioni nucleari. Queste celle sono quindi visibili. Inoltre si possono vedere lungo il bordo del disco solare alcune esplosioni che sono getti di materia coronale che viene proiettata verso lo spazio esterno. Il più grande di quelli visibili nella foto arriva fino a 50.000 Km!

Riprese realizzate da Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro