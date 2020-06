Stonehenge chiuso al pubblico nel giorno del Solstizio d’Estate: ma sotto la pioggia c’è chi celebra i riti [FOTO]

Solo piccolo gruppo di persone ha partecipato all’alba di oggi, 21 Giugno 2020, sotto la pioggia di Stonehenge, al classico rituale per il Solstizio d’Estate. Il sito archeologico era in ogni caso chiuso per evitare assembramenti: English Heritage ha spiegato che “la nostra priorità è quella di garantire la sicurezza e il benessere del personale, dei volontari, dei residenti e dei visitatori. La decisione di rimanere chiusi per il Solstizio d’Estate 2020 è stata adottata a causa del divieto permanente di raduni di massa e della necessità di mantenere il distanziamento sociale, per combattere il Coronavirus. Prima di prendere questa decisione, ci siamo consultati ampiamente con i partner tra cui il Wiltshire Council, la Polizia, i soccorritori delle ambulanze e il consiglio parrocchiale di Avebury”.