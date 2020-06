Solstizio d’Estate 2020: le IMMAGINI più belle, tanti VIDEO, FRASI, CITAZIONI e PROVERBI per Facebook e WhatsApp

Inizia oggi 20 giugno, alle 21:43 UTC (23:43 ora italiana) la Stagione Estiva, con il Solstizio d’Estate 2020: è uno degli eventi astronomici più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia.

Per l’occasione, in alto, nella gallery, proponiamo una selezione immagini da condividere in questo giorno speciale, mentre di seguito tanti video, frasi, citazioni e proverbi.