Sommozzatore disperso nelle acque del fiume Rienza in Alto Adige: riprese le ricerche

Un sommozzatore è disperso da ieri sera nelle acque del fiume Rienza, all’altezza di Castel Rodengo, in Alto Adige.

Il 55enne, appartenente alla squadra del soccorso acquatico della Val d’Isarco, durante un’esercitazione serale sul tratto pusterese dal fiume Rienza, non è riemerso.

Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente per poi riprendere oggi all’alba.

Durante la notte sono stati occupati i ponti a valle dell’ultimo avvistamento e sono stati effettuati voli di controllo con l’elisoccorso ‘Pelikan 1′ e utilizzati droni.

Impegnati vigili del Fuoco e soccorso alpino.

E’ il secondo incidente durante un’esercitazione nel giro di pochi giorni.

Il 6 giugno a Riva di Tures il capo del soccorso alpino di Campo Tures, Luca Forer, ha perso la vita precipitando da uno sperone di roccia nei pressi delle cascate di Riva di Tures.