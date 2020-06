Spagna, in Catalogna “la tempesta più intensa degli ultimi 24 anni”: violenta grandinata e inondazioni a Vielha [VIDEO]

Una violenta grandinata nella Val d’Aran, in Spagna, ha causato inondazioni a Vielha nel pomeriggio di ieri.

Secondo il Servizio meteorologico della Catalogna, è stata la tempesta più intensa degli ultimi 24 anni: i media locali riportano che si sono registrati 47,1 mm di precipitazioni, di cui 39,8 in soli 30 minuti e 3,3 in un minuto.

La temperatura è scesa da un massimo di quasi 30°C a 9,7 °C nel momento “clou” della tempesta, intorno alle 17.

Il sindaco della città, Juan Antonio Serrano, ha spiegato: “Non abbiamo riscontrato alcun danno a livello comunale, ma sono stati allagati alcuni scantinati. Dobbiamo ancora controllare alcune infrastrutture“.