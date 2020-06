Spazio, Giornata della Ricerca: un punto di ripartenza dopo il lockdown per guardare al futuro dell’Italia

R come Ricerca, fattore fondamentale di innovazione, pilastro della crescita e luogo di sviluppo di competenze innovative. L’Agenzia Spaziale Italiana con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca organizza una giornata di incontri e di condivisione per stimolare un confronto aperto tra le eccellenze universitarie italiane, enti di ricerca e le imprese che lavorano in ambito Spazio. Sarà una vera Comunità delle Eccellenze.

Il 30 giugno 2020 sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’iniziativa alla presenza del Ministro della Università e Ricerca Gaetano Manfredi, con il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, e gli interventi del presidente Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Ferruccio Resta, del vice presidente European Research Council Fabio Zwirner, Marica Branchesi del Gran Sasso Science Institute, in video collegamento l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti, Massimo Comparini in rappresentanza delle Associazioni di categoria AIAD, AIPAS, ASAS, Cristina Leone, presidente CTNA Cluster Tec. Naz. Aerospazio ed Ersilia Vaudo, chief Diversity Officer ESA.

La sede dell’Agenzia sarà luogo unico, una arena di collaborazione, nel quale si troveranno per la prima volta dipartimenti eccellenti in tematiche apparentemente ‘lontane’ e aziende. Il sito istituzionale dell’Agenzia (www.asi.it) avrà una sezione ad hoc, una vera e propria vetrina permanente per università ed Enti di ricerca che potranno farsi conoscere attraverso dei video-pitch. La giornata darà anche l’avvio alla costituzione di tavoli tematici con l’obiettivo di raccogliere nuove idee e proposte di progetti di ricerca tra università ed imprese.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 giugno 2020, che impongono tuttora la massima attenzione e cautela, l’evento sarà on-line e in diretta web streaming.