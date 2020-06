Spazio: venti in alta quota, nuovo rinvio per il lancio di Vega

Arianespace, che gestisce i voli dalla base europea di Kourou, ha reso noto che, a causa di venti in alta quota, è stato nuovamente rinviato il lancio di Vega.

E’ la quarta volta che le condizioni meteo costringono a rinviare il volo del lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea, costruito in Italia dalla Avio e destinato per la prima volta a portare in orbita 53 mini satelliti grazie al sistema Ssms (Small Spacecraft Mission Service).

L’amministratore delegato dell’azienda Stephane Israel ha spiegato che il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus aveva inizialmente costretto a rinviare il lancio a giugno, periodo dell’anno in cui i venti in alta quota sono frequenti nella base di Kourou (Guyana Francese).