Speleologi dispersi in una grotta nel Comasco, arrivano buone notizie: sono stati rintracciati, in corso il recupero

Tre speleologi risultavano dispersi nella zona di Pian del Tivano, in provincia di Como: i 3 facevano parte di una spedizione di 6 persone che ieri hanno esplorato una grotta in zona.

Questa mattina è giunta una richiesta di soccorso per i 3 componenti del gruppo che mancavano all’appello.

Il Pian del Tivano è un pianoro carsico posto tra i due rami del lago di Como.

I 3 sono stati rintracciati e sono in buone condizioni: uno è uscito poco fa dalla grotta, e gli altri 2 compagni stanno lentamente risalendo verso l’uscita. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco di Como, che stanno organizzando le operazioni per il recupero.

Non è escluso che siano rimasti bloccati dai torrenti sotterranei a causa delle forti piogge.