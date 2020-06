Spiagge affollate e treni zeppi: i passeggeri hanno dovuto occupare tutti i posti, altro che distanziamento sociale

Dopo un lock-down a prova di sanità mentale, andare in vacanza, magari al mare, è la massima aspirazione di una gran parte di italiani. E’ così che oggi, dalla Sicilia alla Liguria, le spiagge del nostro Paese sono state invase da turisti e bagnanti. Il problema, però, non è tanto l’invasione delle spiagge, quanto il viaggio per arrivare nelle località marittime. “Occupate tutti i posti, anche quelli con il bollino rosso“. E’ questa la raccomandazione urlata a gran voce da un controllore di Trenitalia che oggi, combattendo contro l’afa, ha cercato di far fronte al flusso di decine di passeggeri che vorrebbero salire, avendo acquistato regolare biglietto, a ogni fermata del ‘treno del mare’, ovvero l’interregionale che ogni domenica sera viaggia da La Spezia a Milano costeggiando la riviera di Levante. Qui oggi si è dovuta violare la regola del distanziamento sociale e i passeggeri hanno dovuto occupare tutti i posti. Alla fermata di Camogli il treno era già pieno zeppo e tanta gente ha dovuto scegliere di restare a terra: non c’era spazio. Il ritardo, ovviamente, è andato di pari passo con il numero di passeggeri che salivano a bordo.