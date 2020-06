Squalo arriva sulla riva e spaventa i bagnanti dello Stretto di Messina: le immagini da Reggio Calabria [FOTO e VIDEO]

Non è un fenomeno eccezionale nella zona. Lo Stretto di Messina è periodicamente battuto dagli squali che in genere stanno al largo, alla ricerca di tonno rosso e pesce speda, la loro principale fonte di nutrimento. Tonno e spada, però, scarseggiano sempre più nelle acque dello Stretto e dunque non di rado gli squali si avvicinano a riva per trovare cibo. Quel che è accaduto oggi ha dell’incredibile perché a Gallico, nella periferia Nord di Reggio Calabria, lo squalo si è avvicinato molto alla riva, arenandosi e rendendo necessario l’intervento di alcuni bagnanti presenti per riprendere il largo. Ecco i VIDEO girati dai presenti: