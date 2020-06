Andare a pesca e tornare con uno squalo: le impressionanti immagini girate oggi in Calabria [VIDEO]

Andare a pesca e tornare con uno squalo. E’ accaduto oggi al largo della Calabria, in particolare nella zona che si trova nei preso dello Scoglio dell’Ulivo, a Palmi, nel reggino. Il video girato amatorialmente durante il ripescaggio è stato diffuso sui social, anche dalla pagina “PALMI“. A giudicare dalle immagini si tratta di uno squalo mako, della famiglia dei lamnidi, ovvero la medesima dello squalo bianco. In genere nuota in mare aperto ed è particolarmente aggressivo e pericoloso. Si tratta di un tipo di squalo che raramente supera i 4 metri di lunghezza. Difficilmente, come accaduto oggi a Palmi, si avvicina alla costa, ma in zona è sempre più raro il suo alimento principale, ovvero il pesce spada e il tonno rosso, dunque tendono ad avvicinarsi a riva. Sui social è scoppiata la polemica per la facilità con cui, secondo alcuni utenti, si vedono i pescatori pescare e imbarcare lo squalo. Ecco il VIDEO: