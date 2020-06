Un altro squalo pescato in acque italiane: è un grande esemplare di verdesca, subito liberato [VIDEO]

E’ di pochi giorni fa la notizia di uno squalo ripescato nelle acque della Calabria, a Palmi, nello specifico (Andare a pesca e tornare con uno squalo: le impressionanti immagini girate oggi in Calabria [VIDEO]). Oggi arriva un video simile anche dalla Puglia. La dinamica è stata molto simile: alcuni diportisti, durante una battuta di pesca al largo di Torre Vado, marina di Salve nel Salento, hanno visto abboccare all’amo della canna da pesca un grande verdesca, squalo di circa 3 metri, conosciuta anche come squalo azzurro, venuto in superficie ad una profondità di oltre 50 metri. Tra lo stupore degli occupanti a bordo del natante, lo squalo ha fatto qualche giro vicino all’imbarcazione, come per studiare la situazione, poi ha strattonato la lenza rompendola e riprendendo il largo, facendo tirare un respiro di sollievo ai pescatori che hanno diffuso il video attraverso lo “Sportello dei Diritti“. Le acque di Torre Vado non sono nuove ad avvistamenti di rilievo riferisce Gianfranco Coppola referente dello “Sportello dei Diritti” di Ugento, come i continui avvistamenti di delfini, mante e tartarughe che dimostrano la purezza dell’ambiente. Immagini, quelle del video, se non inedite, quantomeno rare per i mari nostrani, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che c’inducono a pensare che poco oltre le rive delle nostre coste nuotino ancora indisturbati animali di notevoli dimensioni, come gli squali. Ecco il video: