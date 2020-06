La triste agonia dello squalo che si trascina moribondo da giorni sulla battigia di Reggio Calabria [FOTO e VIDEO]

Sono immagini brutte, tristi, forti. Uno squalo si trascina moribondo, da giorni, sulla battigia di Gallico, quartiere della periferia Nord di Reggio Calabria, nel cuore dello Stretto di Messina. E’ una stagione particolare nello Stretto, con tante segnalazioni di squali che si sono avvicinati a riva evidentemente per la carenza delle loro prede comuni (tonno e pesce spada) al largo. L’esemplare immortalato stamattina, si trascina in difficoltà da giorni sulla spiaggia di Gallico. Non è mai riuscito a riprendere il mare, non è mai riuscito a mangiare.