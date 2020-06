Stagione delle piogge disastrosa nel sud della Cina: oltre 200mila evacuati, vittime e dispersi [FOTO e VIDEO]

Disastroso inizio della stagione delle piogge in Cina meridionale: piogge torrenziali e temporali continuano a imperversare nella regione. Il diluvio ininterrotto ha provocato numerose vittime edha costretto all’evacuazione centinaia di migliaia di persone.

Le province più colpite sono quelle di Guizhou, Hunan e Guangxi, così come la municipalità di Chongqing.

Le piogge hanno trasformato le strade in fiumi, e provocato l’allagamento di diversi edifici di Chongqing nella giornata di domenica. Oltre 30mila persone sono state colpite nella municipalità, e tra queste ben 7mila hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Secondo l’emittente CGTN, l’acqua ha raggiunto un metro di altezza prima di recedere dopo circa un’ora, lasciandosi dietro uno spesso strato di fango. Centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati distrutti.

Il pattern è in corso da giugno, ed ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case in gran parte del sud della Cina: almeno 228mila persone sono state evacuate e sistemate in rifugi d’emergenza a causa delle inondazioni, secondo quanto riporta Associated Press.

Dozzine di persone sono morte o considerate disperse a causa del maltempo: nel Guangxi almeno 6 persone hanno perso la vita e una è dispersa, 7 persone sono morte in Hunan.

La situazione meteo non è rara per il sud della Cina durante questo periodo dell’anno: la stagione delle piogge inizia quando il fronte mei-yu si stabilisce sull’Asia sudorientale: è, appunto, di tipo stazionario, e si sviluppa su Cina sudorientale e Taiwan tra fine primavera e inizio estate. Piogge torrenziali si registrano in quest’area, con il rischio di devastanti alluvioni lampo e fiumi ingrossati.

Sono state costruite numerose dighe nel sudest della Cina, allo scopo di mitigare gli impatti del maltempo: tra queste la gigantesca “Three Gorges Dam” sul Fiume Azzurro.

Mentre proseguono gli sforzi dei soccorritori, sono previste ulteriori precipitazioni: le più intense dovrebbero rimanere confinate nel nord e metà settimana, ma forti piogge potrebbero registrarsi nuovamente nelle aree maggiormente colpite del sud della Cina entro il fine settimana.