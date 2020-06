Storica missione SpaceX, tutti pazzi per il dinosauro peluche a bordo della Crew Dragon: ha avuto un compito molto importante

La capsula Crew Dragon è stata lanciata con successo e ha raggiunto come da programma la Stazione Spaziale Internazionale: dopo anni ha restituito agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello Spazio.

Il veicolo spaziale di Elon Musk ha sancito in modo definitivo l’ingresso dei privati nello Spazio, promettendo un cambiamento radicale destinato a fare dello Spazio un’impresa alla portata di tutti, a partire dalle aziende.

Il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon, entrambi della SpaceX, sono partiti dalla storica piattaforma 39/A, la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale.

Sulla Crew Dragon hanno viaggiato i veterani della NASA Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50), ora “inquilini” della ISS.

Nel viaggio durato 19 ore è stato notato da molti spettatori della diretta un particolare “segnalatore“, cioè un oggetto senza vincoli (libero di fluttuare), che ha lo scopo di mostrare l’arrivo nell’area a gravità zero: questa missione epocale verrà ricordata anche per “Tremor the Dinosaur“, un dinosauro ricoperto di lustrini per cui si è aperta la caccia all’acquisto (costa 25 dollari).

Pupazzi come questo hanno sempre accompagnato gli astronauti: quando il giocattolo inizia a galleggiare nell’aria indica ai passeggeri che hanno raggiunto la zona di assenza di gravità.

Behnken e Hurley hanno entrambi figli, ed entrambi i ragazzi sono appassionati di dinosauri: prima del volo i bambini hanno raccolto i loro giocattoli e Tremor è stato selezionato per accompagnare gli astronauti nello Spazio. “Spero che i nostri figli siano entusiasti di vedere un loro giocattolo fluttuare con noi a bordo“, ha affermato Behnken.