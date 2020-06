Supermercati lanciano l’allarme: ritirato balsamo per capelli contaminato, riportare in negozio [MARCHIO E LOTTI]

La catena di supermercati Conad Soc. Coop ha pubblicato sul proprio sito web un “avviso importante per i clienti”. L’azienda ha ordinato, in via precauzionale, il ritiro dei seguenti lotti di balsamo:

Balsamo Nutriente Conad Essentiae con Burro di Karitè e Olio di Argan da 200 ml (cod. EAN 8003170035898). Lotti: 0058A, 0120A;

Balsamo Rinforzante Conad Essentiae con Estratto di Fico d'India e Olio di Amaranto da 200 ml (cod. EAN 8003170037991). Lotto: 0062A;

Prodotti per Conad da Coind S.c. – Via Saliceto, 22/H – Castel Castel Maggiore (BO). Nei lotti in questione è stata riscontrata una non conformità, determinata dalla presenza di una materia prima contaminata microbiologicamente. Al fine di limitare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che ne fossero in possesso sono invitati a riportare le confezioni corrispondenti ai lotti indicati in qualsiasi punto vendita della rete Conad. “Provvederemo alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso”, si legge nell’avviso di richiamo.