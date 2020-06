Violenta tempesta in Canada, grandine come palle da tennis e piogge torrenziali devastano Calgary: pesanti danni ad auto e case [FOTO e VIDEO]

Una tempesta devastante ha colpito la città di Calgary, in Alberta (Canada) nel weekend. Enormi chicchi di grandine hanno colpito alcune aree mentre le strade si sono completamente allagate, con veicoli bloccati e parzialmente sommersi.

La grandine ha raggiunto le dimensioni di palle da tennis, fino a 6,1cm. La polizia afferma che la maggior parte dei danni è stata registrata nell’area nordorientale della città. Il residente Saad Taleb ha dichiarato che praticamente quasi ogni casa nel suo quartiere è stata danneggiata. “Sono a Calgary da 40 anni, questa è la prima volta che vedo una tempesta come questa. È un disastro”, ha dichiarato a CBC. Taleb ha spiegato che il parabrezza della sua auto è stato completamente distrutto e che la grandine era così grande da rimuovere un fanale.

Jennifer McKenzie, che vive al secondo piano di un appartamento a Calgary, ha raccontato che la tempesta ha fatto tremare l’intero edificio: “Non c’era una sola auto che non avesse i finestrini a pezzi. La maggior parte delle auto nel nostro parcheggio non ha più i finestrini. Non c’è una singola parte di carrozzeria della mia auto che non abbia danni e il rivestimento dell’edificio è completamente distrutto”. Le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo mostrano la violenza del maltempo e i danni inflitti ad auto, edifici e proprietà.

L’area di Calgary ha ricevuto 48,7mm di pioggia in un’ora. La stazione meteorologica del Calgary International Airport ha registrato 54mm di pioggia nella notte di sabato, mentre 94mm è solitamente la quantità di pioggia che registra nell’intero mese di giugno. La pioggia è caduta così intensamente e velocemente che molti automobilisti sono rimasti bloccati dall’acqua. Tanti gli interventi dei soccorritori con imbarcazioni di salvataggio solitamente riservate alle operazioni di soccorso nei fiumi. Fortunatamente, la tempesta non ha causato feriti gravi.

Il blackout a causa della tempesta ha lasciato al buio oltre 10.000 persone nella parte settentrionale della città.