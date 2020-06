La Tempesta Cristobal investe la Louisiana: allarme storm surge, inondazioni anche in Mississippi [VIDEO]

La tempesta tropicale Cristobal ha investito le coste della Louisiana, il sudest degli Stati Uniti, con venti fino a 80 km/h, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center. Si sono registrate raffiche di vento fino a 102 km/h su un’isola al largo del Mississippi, colpito da piogge torrenziali, così come l’Alabama.

Il presidente Trump ha dichiarato che firmerà una dichiarazione di emergenza, che comporterà la disponibilità di fondi federali.

Il National Hurricane Center ha lanciato un’allerta sul “rischio di inondazioni in grado di mettere in pericolo la vita delle persone” in un’area di 140 km dalla foce del Mississippi.

L’allerta per storm surge rimane in vigore per il sudest della Louisiana e l’area costiera del Mississippi, mentre Cristobal si sposta verso l’entroterra.

La tempesta dovrebbe perdere intensità tra oggi e domani, mentre raggiungerà Arkansas e Missouri.