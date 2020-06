Temporale pomeridiano sull’Etna: acquazzoni e arcobaleno, meteo-spettacolo sul vulcano

Un temporale pomeridiano ha colpito l’area etnea nel pomeriggio di oggi, scaricando 19mm di pioggia a Linguaglossa, 14mm a Randazzo, 13mm a Mascalucia, 10mm a Nunziata di Mascali, 9mm a San Giovanni La Punta, 8mm a Valverde ed Antillo, 6mm ad Acireale, 5mm ad Acitrezza, 3mm a Bronte, 1mm a Pedara. Dopo gli acquazzoni nelle ore centrali della giornata, un bellissimo arcobaleno ha fatto da cornice ad uno scenario tipicamente primaverile: le temperature sono sensibilmente diminuite in alcuni casi anche sotto i +20°C lungo la costa etnea in pieno giorno, circostanza molto rara in questo periodo dell’anno. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: