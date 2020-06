Temporali e forti raffiche di vento in Alto Adige: interrotta la ferrovia della Val Pusteria, danni a Bolzano [FOTO]

In mattinata un’ondata di maltempo ha attraversato l’Alto Adige con temporali e raffiche di vento.

La linea ferroviaria della Val Pusteria risulta attualmente interrotta per la caduta di alcuni alberi. Tra Rio Pusteria e Vandoies alcuni rami sono finiti sui binari. Il problema è stato risolto in breve tempo, ma poco dopo nei pressi di Brunico si è verificata una nuova interruzione per crollo di alcuni alberi.

Confesercenti Alto Adige – Südtirol ha segnalato con alcune foto (a corredo dell’articolo) “danni a merce e attrezzature oggi al mercato di piazza Don Bosco a Bolzano. Purtroppo il vento non ha avuto pietà di stand ed ombrelloni.”

Per monitorare la situazione in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: