Temporali in India, i fulmini fanno una strage tra i contadini: più di 100 morti nelle ultime ore

Violenti temporali hanno colpito gli stati indiani di Bihar e Uttar Pradesh nelle scorse ore, lasciando un terribile bilancio di morti. A causa dei fulmini che si sono abbattuti, almeno 83 contadini sono morti folgorati mentre lavoravano nei campi in Bihar e altri 24 in Uttar Pradesh. Altri 30 sono rimasti feriti, secondo quanto riportano i media indiani. Le morti per folgorazione sono frequenti nel Paese, soprattutto durante la stagione del monsone: l’anno scorso in Bihar le vittime erano state 39.

Il premier Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze con un messaggio sul suo account Twitter. Anche il governatore del Bihar, Nitish Kumar, si e’ associato alle condoglianze, e ha ricordato alla popolazione di prestare sempre la massima attenzione alle regole di sicurezza e alle informazioni del Dipartimento meteorologico, in caso di maltempo.