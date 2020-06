Terremoti nel Mondo: salgono a 10 le vittime in Messico, scosse anche in Giappone e Nuova Zelanda

E’ salito a 10 il numero dei morti per il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito martedì il Messico: tutte le vittime sono state registrate nello stato di Oaxaca.

Scosse di magnitudo superiore a 5 sono state registrate ieri in Giappone e Nuova Zelanda.

Secondo l’Istituto geofisico statunitense, il sisma in Giappone è stato di magnitudo 5.9 (epicentro a 42 km sudest da Hasaki, 19,47 UTC), mentre quello in Nuova Zelanda è stato di magnitudo 5.5 (87 km nord-nordovest da Te Anau, 22:20 UTC)

In entrambi i casi non si hanno notizie di danni gravi a persone o cose.