Terremoto, serie di scosse sismiche in Aspromonte: stamattina l’ultima tra Bova e Amendolea [MAPPE e DATI INGV]

Nuova scossa di terremoto stamattina in Aspromonte: alle 06:38 la terra ha tremato sulla fascia jonica del promontorio reggino, tra Bova e Amendolea, con un lieve movimento tellurico di magnitudo 2.1 a 11km di profondità. Già nei giorni scorsi si erano verificate altre scosse di magnitudo analoga in Aspromonte, in modo particolare tre scosse nei pressi di Gambarie, a Rumia.