Terremoto Calabria: scossa a ridosso della costa cosentina [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata a Nord della regione alle ore 22.04, in mare a pochi Km dalla costa. L’epicentro è stato localizzato a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a 270.3 Km di profondità.