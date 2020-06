Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte di oggi, 4 giugno, in Campania. La scossa si è verificata alle 21:50 nella zona di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. L’evento è avvenuto ad una profondità di 11,3km. Si è trattato, quindi, di una scossa molto superficiale e proprio per questo è stata avvertita dalla popolazione.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.