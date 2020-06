Terremoto, fortissima scossa in Messico: magnitudo 7.7 a sud del Paese, scatta l’allarme tsunami [MAPPE e DATI]

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Messico. La scossa, di magnitudo 7.7, si è verificata alle ore 10.29 (17.29 ora italiana). Il sisma è stato inoltre molto superficiale, da una prima stima sembra aver avuto ipocentro pari a 33 Km di profondità.

La scossa è avvenuta nel Sud del Paese, nella regione di Oaxaca de Juàrez, con epicentro a Santa Maria Ecatepec. Come si evince dalle mappe in gallery, la scossa è avvenuta a ridosso della costa, di conseguenza è scattata l’allerta tsunami.

L’aeroporto internazionale “Benito Juarez” di Città del Messico è stato evacuato per controlli a seguito della scossa di magnitudo 7.7 registrata oggi nello stato meridionale di Oaxaca. La scossa, che secondo le stime preliminari non ha causato vittime a persone o cose, è stata avvertita in maniera decisa nella capitale. I controlli sono parte del protocollo di sicurezza scattato in automatico poco dopo la scossa.

Alcune imprese nei pressi dello scalo hanno già ripreso l’attività. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal servizio sismologico nazionale, l’epicentro della scossa più violenta è stato individuato a 23 chilometri al sud della città di Crucecita. L’evento sismico, ha avvertito il coordinatore nazionale della protezione civile, David Leon, potrebbe causare un innalzamento fino a 110 centimetri del livello delle acque in alcune zone del litorale Pacifico. Valori, ha sottolineato il funzionario, che non motivano al momento ulteriori allarmi.

Seguiranno aggiornamenti live.