Terremoto, fortissima scossa in Nuova Zelanda: rientra l’allerta tsunami, rischio forti correnti sulle coste [MAPPE e DETTAGLI]

Fortissima scossa di terremoto in Nuova Zelanda. Il sisma, di magnitudo 7.4, si è verificato al largo della costa della Nuova Zelanda alle ore 12:49 ora locale (14.49 ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Pacifico Meridionale mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Secondo l’United States Geological Survey (USGS) la scossa ha colpito 684 chilometri a nord-est di Opotiki, in Nuova Zelanda.

Il sisma fortissimo si è verificato a ridosso della costa: è stata pertanto attivata l’allerta tsunami. Rimane alta l’attenzione.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30 L’agenzia nazionale di gestione delle emergenze (NEMA), sulla base delle attuali elaborazioni, ha dichiarato su Twitter che al momento non vi è minaccia di tsunami. Tuttavia ha invitato a non abbassare la guardia, in quanto le aree costiere possono sperimentare correnti forti e insolite lungo le coste.

Seguiranno aggiornamenti live.