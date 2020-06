Terremoto al largo di Lampedusa: “In corso verifiche su danni”

In riferimento alla scossa di terremoto magnitudo ML 3.0 verificatasi al largo di Lampedusa ieri sera, alle 21:39:56, il sindaco Salvatore Martello ha affermato: “È la seconda in pochi giorni, dopo quella di venerdì l’intensità è stata pari a 3.0 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato individuato ad una profondità di 37 chilometri, ad una distanza di circa 11 chilometri dalla nostra isola. Molti lampedusani hanno avvertito la scossa ma non ci sarebbe nessun ferito, stiamo verificando se vi siano stati danni agli immobili“.