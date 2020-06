E’ il giorno dei terremoti in Italia: scossa avvertita pochi minuti fa in Liguria, epicentro nei pressi di Genova

Un’intensa scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Liguria. Si tratta del terzo importante evento registrato oggi in Italia, in Calabria prima (magnitudo 3.4) e nel centro Italia poi (magnitudo 3.5). Non sono ancora magnitudo ed epicentro del sisma verificatosi in Liguria. Ecco i dati registrati dai sismografi dell’INGV:

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 1 km E Neirone (GE), il

29-06-2020 22:18:43 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.45, 9.21 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.