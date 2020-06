Tesla Cybertruck trasformato in un rover lunare: un incredibile veicolo a 6 ruote, potrà mai diventare realtà? [FOTO]

Fin dal momento della sua presentazione, l’aspetto non convenzionale di Cybertruck ha fatto molto discutere. Cybertruck è un veicolo di Tesla, compagnia del miliardario Elon Musk, fondatore anche della compagnia spaziale SpaceX, pensato per unire le capacità di un pick-up alle prestazioni di un’auto sportiva. Il suo aspetto, non c’è dubbio, lo distingue da qualsiasi altro tipo di veicolo, tanto da essere giudicato come “strano” dai più. Ora un designer ha avuto un’idea insolita: trasformare Cybertruck in un rover lunare. Il risultato è talmente spettacolare da portare a chiedersi: potrà mai esserci un veicolo lunare di SpaceX?

SpaceX, compagnia privata che a fine maggio ha riscritto la storia dell’esplorazione spaziale inviando per la prima volta astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, starebbe comprando componenti da Tesla per il suo veicolo e la possibilità di un rover nato dalle due compagnie sta entusiasmando i fan.

“Poi, inviamo un rover lunare Cybertruck nello spazio”, ha scritto il designer Charlie Automotive su Instragram. Dopo aver deciso che il mondo aveva bisogno di un rover così, ha prodotto i rendering di un magnifico rover lunare Cybertruck di SpaceX-NASA con 3 assi per un totale di 6 ruote (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Dopo il successo del lancio del Falcon 9 con due astronauti della NASA a bordo della sua capsula Crew Dragon, tutti attendono ora di vedere SpaceX raggiungere la luna: chissà se un Cybertruck accompagnerà gli astronauti.