Thailandia, a Lopburi la popolazione è barricata in casa: la “città delle scimmie” è invasa dalle scimmie [VIDEO]

C’è una zona di Lopburi, in Thailandia, in cui i residenti si barricano in casa, ci sono “lotte tra gang” di primati e persino aree in cui le persone non possono mettere piede: la popolazione locale di macachi è un’attrazione turistica, ma è aumentata considerevolmente negli ultimi 3 anni, fino a raggiungere i 6mila esemplari.

I responsabili del Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation hanno lanciato un’operazione per catturare centinaia di macachi nell’ambito di un programma di sterilizzazione, nel tentativo di frenare il boom demografico.

In assenza di turisti a causa della pandemia di Coronavirus, le strade di Lopburi sono state letteralmente invase dalle scimmie che disturbano la vita quotidiana dei 27mila abitanti.

I macachi sono ormai fuori controllo e hanno trasformato la città in un vero e proprio inferno per i residenti.

Con la pandemia Lopburi, già nota come città delle scimmie, si è trasformata in una giungla.

Cacciati dal loro habitat naturale, in un primo momento i primati si sono riparati in un tempio al centro della città, ma nel corso degli anni hanno invaso le strade, alcuni edifici e costretto alcuni negozi a chiudere.

L’ex cinema di Lopburi è diventato il loro cimitero, dove ripongono i corpi dei loro compagni o familiari deceduti.

Ora la popolazione si lamenta di doversi barricare dentro casa, di non potersi più recare in alcune strade della città, dove spesso avvengono “battaglie” tra scimmie, e anche a causa dell’odore nauseante dei loro escrementi.

Fino a quando l’afflusso di turisti era sostenuto, i residenti tolleravano la loro presenza, ma ora è rimasto solo caos e disagio.

E’ in corso una vasta campagna di sterilizzazione per castrare centinaia di esemplari, sia maschi che femmine: catturate con grandi gabbie con del cibo dentro, le scimmie vengono sedate e poi trasportate in cliniche. Dopo aver eseguito una serie di accertamenti, vengono operate.

Probabilmente serviranno diverse operazioni, complesse e costose, come questa, ma c’è chi sta pensando a costruire un apposito parco fuori città dove rinchiuderle.