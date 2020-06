Thuraya e Telespazio firmano un accordo di partnership per la distribuzione globale di servizi mobili satellitari

Thuraya, società di servizi mobili satellitari controllata dal gruppo emiratino Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), ha firmato un accordo di partnership con Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), per la distribuzione in tutto il mondo dei suoi prodotti e servizi.

Grazie a tale accordo, i clienti di Telespazio attivi in settori strategici – governativo, marittimo, dell’energia e della gestione delle emergenze – potranno integrare le soluzioni mobili di Thuraya con le proprie piattaforme, e accedere così ad una vasta gamma di applicazioni comm-on-the-move e comm-on-the-pause.

Shawkat Ahmed, Chief Commercial Officer di Thuraya, ha dichiarato: “La combinazione tra la nostra tecnologia e la capacità di distribuzione globale garantita da Telespazio rende questa partnership ideale per affrontare tutte le opportunità offerte dal mercato, e ci consente di fornire agli utenti finali un’offerta di alto profilo. La partnership con Telespazio, un’azienda con una lunga storia e competenza nel settore dei servizi mobili satellitari, è parte del nostro continuo impegno finalizzato a consolidare la presenza globale di Thuraya in mercati e settori chiave, in modo da garantire agli utenti un accesso costante alle nostre soluzioni”.

La rete satellitare mobile di Thuraya rende disponibili servizi voce, dati e a banda larga sia terrestri che in mare e in volo, e copre oltre 160 paesi in Europa, Africa, Asia e Australia.

“Thuraya amplia ulteriormente l’offerta di Telespazio nel campo delle soluzioni e dei servizi per governi, servizi pubblici, settore oil and gas e per il mercato delle comunicazioni in mobilità, rafforzando ancor di più il nostro ruolo di distributore globale di servizi satellitari. Tale partnership ci permette di offrire ai clienti in tutto il mondo una gamma completa di servizi mobili via satellite, supportati da piani flessibili e terminali affidabili “, ha affermato Alessandro Caranci, Responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio.