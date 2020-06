Addio a Tinin Mantegazza, creò il pupazzo Dodò de “L’Albero azzurro”

Addio a Tinin Mantegazza, scrittore, pittore e scenografo, protagonista di spicco del teatro per ragazzi, illustratore e autore di libri per l’infanzia, inventore delle “telefiabe”: aveva ideato e realizzato il simpatico pupazzo Dodò, protagonista della trasmissione Rai “L’albero azzurro”.

L’artista, 89enne, ieri pomeriggio ha avuto un malore (soffriva di diabete) mentre si trovava nella sua casa di Cesenatico, dove viveva da oltre trent’anni: soccorso d’urgenza, è morto in serata all’ospedale Bufalini di Cesana.

Mantegazza ha iniziato a lavorare in Rai nel 1958 firmando alcuni importanti programmi per bambini tra i 4 e i 7 anni, tra cui spiccano “Telefiabe” e “L’albero azzurro”, per il quale nel 1990 creò Dodò, pupazzo a pois dal lungo becco.