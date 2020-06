Tirrenia e Sicilife, estate siciliana più sicura e conveniente

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – La coppia dell’estate 2020 è quella fra Tirrenia e Sicilife, che assicura ai turisti che scelgono la Sicilia il perfetto mix fra tutta la passione siciliana; tutta la comodità, i servizi di bordo d’eccellenza e la convenienza assicurate da Tirrenia e la capacità di Sicilife di far vivere ai turisti la Sicilia come la vivono i siciliani. In assoluta sicurezza. Insomma, una miscela straordinaria, che oggi viene offerta a condizioni particolarmente vantaggiose a tutti coloro che scelgono Tirrenia per raggiungere l’Isola, con i collegamenti giornalieri da e per Napoli e quelli plurisettimanali da e per Cagliari. Un mondo di progetti ed esperienze ‘ tutti già prenotabili sul sito www.sicilife.com ‘ che Tirrenia offre a tutti i suoi passeggeri in arrivo a Palermo da Napoli e Cagliari con uno sconto speciale, che sarà possibile ottenere già al momento della prenotazione del viaggio.

In questo modo, non solo ‘ come sempre avviene sulle navi di Tirrenia ‘ ‘la vacanza inizia dal viaggio”, ma inizia anche prima del viaggio. SiciLife, infatti, propone a tutti i viaggiatori e turisti escursioni ed esperienze di vita che coprono tutti i settori turistici dell’isola: arte e cultura, con tutti i principali centri storici, da Palermo a Catania, da Siracusa a Taormina, e i siti archeologici principali, dalla Valle dei Templi a Segesta. Non mancano poi le riserve naturali e i paradisi montani dell’isola, oltre ai borghi suggestivi dove pare che il tempo si sia fermato tra le vie e le piazze dove si vive come ai tempi del Gattopardo, con un fascino d’altri tempi. Borghi antichi come Erice, Cefalù, Scicli, in cui si respira storia e fascino in ogni angolo. E le esperienze sportive e gastronomiche.

Tutto questo in perfetta sicurezza, a bordo e a terra. A bordo con i controlli fin dalla partenza con la misurazione della temperatura a tutti i passeggeri e la presenza costante di medico di bordo e care manager a controllare il distanziamento, I’uso delle mascherine, gli spazi distanziati in tutte le aree pubbliche della nave, la sanificazione continua di cabine, spazi comuni e chiavi magnetiche e anche la possibilità di cenare in cabina con la propria famiglia, con il nuovo servizio in camera. Ma anche l’assoluta attenzione di sempre a una ristorazione al top, al ristorante, al self service e ai bar della nave.

E, una volta scesi a terra, fra le esperienze, oltre ovviamente ai grandi classici, ce ne sono alcune che garantiscono particolare distanziamento e sicurezza: escursioni in quad in provincia di Agrigento, street food a Palermo in moto Ape; visite ai templi di Segesta con fuoristrada; esplorazione dell’Etna in bike tour; escursioni subacquee a Milazzo; trekking e rafting alle Gole dell’Alcantara; esplorazioni alla scoperta del sito archeologico di Pantalica; trekking sui crateri dell’Etna; Ortigia e Plemmirio in barca e l’imperdibile cooking Class a Siracusa.

‘Stay Safe”- spiega l’amministratore delegato di Sicilife Tony Cirigliano – è molto più che un auspicio in Sicilia: grazie alle esperienze Covid Free di SiciLife e alle splendide cornici naturalistiche siciliane, la vacanza in Sicilia è totalmente sicura. La vacanza deve essere un momento di evasione e di sogno, ma allo stesso tempo in questo momento deve essere un momento di relax da vivere in sicurezza. Per questo comunichiamo sempre le caratteristiche che hanno le nostre esperienze anche sotto questo profilo; in Sicilia è particolarmente facile mantenere alti standard di sicurezza, moltissime esperienze sono all’aperto, alla scoperta di luoghi naturalistici come cave, montagne, siti archeologici e piccoli borghi. Ci si può muovere anche con mezzi alternativi, come biciclette, jeep, quad. Insomma, con Moby e SiciLife la vacanza mette insieme sogno e sicurezza”.

I passeggeri che arrivano a Palermo con le navi di Tirrenia potranno accedere a questo mondo con condizioni di favore e con la possibilità di prenotare le proprie escursioni già nel momento in cui acquistano on-line il loro biglietto di viaggio: l’ennesimo segno di attenzione che Tirrenia destina ai viaggiatori e ai territori raggiunti dal viaggio. L’estate 2020 in tutta sicurezza? Tirrenia e Sicilife, coppia di campioni.