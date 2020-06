Una tradizione molto radicata oggi si rinnova: è il giorno della “barca di San Pietro” [FOTO]

Fino al secolo scorso il mondo contadino lombardo-veneto si affidava a una tradizione molto radicata, il rito della “barca di San Pietro”: l’usanza voleva “pronosticare” l’abbondanza o meno dei raccolti ormai prossimi alla mietitura e il proseguo piovoso o siccitoso della stagione estiva.

Alla vigilia della festività si usava prendere un contenitore di vetro trasparente, riempirlo d’acqua per metà e inserire delicatamente al suo interno un albume di uovo fresco di giornata. Il tutto andava riposto in un luogo buio e fresco, secondo alcuni meglio ancora nell’orto o sotto un pergolato esposto a est per raccogliere al meglio la rugiada notturna e i primi raggi del sole.

La mattina di festa (oggi) si andava a verificare il risultato: se la “barchetta” era formata con lo scafo, gli alberi maestri e le vele si poteva trarre un buon auspicio di raccolto abbondante e una stagione mite e non siccitosa. Secondo il folklore popolare, le vele sarebbero prodotte da San Pietro, che soffiando nel contenitore di vetro farebbe assumere all’albume la giusta conformazione.

In caso di barca “incompleta” o senza una sagoma definita, se ne deduceva una stagione avara nei raccolti e molto calda e siccitosa.

La barca di San Pietro,o veliero di San Pietro, è una tradizione popolare rurale diffusa in tutto il Nord Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia, Liguria e Piemonte, e in alcune vallate e territori della Toscana nordoccidentale, come Garfagnana e Valdilima (Lucca), Valleriana (Pistoia) e Galciana (Prato).