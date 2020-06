5 trilioni di byte al giorno e aggiornamenti software su base settimanale: alcune informazioni sui satelliti Starlink di SpaceX

La costellazione di satelliti Starlink è ancora in modalità test ma sta già generando 5 trilioni di byte di dati su base giornaliera e ricevendo aggiornamenti software su base settimanale. È quanto fa sapere un team software di SpaceX, che punta a costruire una mega costellazione. La compagnia spaziale di Elon Musk tende a giocare le carte dei satelliti in segreto, in parte perché il processo di costruire un sistema di satelliti è “altamente di proprietà”, come fatto notare nel 2016 da uno dei vicepresidenti, Patricia Cooper. Per questo motivo, gli appassionati inseguono avidamente ogni notizia sul funzionamento dei satelliti Starlink. Ecco qualche altra informazione sulla già famosa costellazione.

La tecnologia utilizzata per i display sulla capsula Crew Dragon di SpaceX, che il 30 maggio scorso ha portato due astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha fornito le basi anche per l’interfaccia utente nei primi due prototipi di satelliti Starlink, lanciati nel 2018.

SpaceX si affida al sistema operativo Lynux nei suoi satelliti e nei suoi razzi. “Ogni lancio di 60 satelliti contiene oltre 4.000 computer Lynux. La costellazione ha oltre 30.000 nodi Lynux (e oltre 6.000 microcontrollori) nello spazio in questo momento”, ha dichiarato Matt Monson, uno dei membri del team software di SpaceX.

Monson ha spiegato che SpaceX solitamente aggiorna il software su tutti i satelliti circa una volta a settimana. “Abbiamo avuto molti casi in cui un satellite in orbita ha avuto un guasto che non avevamo mai concepito prima, ma è stato in grado di mantenersi al sicuro abbastanza a lungo perché noi lo correggessimo, decidessimo una correzione o una soluzione alternativa e anticipare un aggiornamento di software”, ha precisato.

Monson ha aggiunto anche che “attualmente stiamo generando oltre 5TB (5 trilioni di byte) di dati al giorno” per Starlink. “Rilevare i problemi a bordo è uno dei modi migliori per ridurre la telemetria che dobbiamo inviare e archiviare. Il sistema di allerta che utilizziamo per questo è condiviso tra Starlink e Dragon”.

La rete di dati a banda larga è già in fase di test per applicazioni militari. Lo scorso mese, SpaceX e l’esercito americano hanno stretto un accordo per altri 3 anni di sperimentazione e valutazione. Un limitato servizio commerciale potrebbe iniziare entro il 2020. Finora, SpaceX ha lanciato 8 gruppi da 60 satelliti Starlink, che formano attualmente una costellazione di circa 480 satelliti. Alla fine, migliaia di Starlink potrebbero offrire accesso ad internet a banda larga sempre attivo a miliardi di persone in tutto il mondo.

Continua la controversia sulla visibilità dei satelliti, che appaiono nel cielo come un trenino di punti luminosi, e sulla potenziale interferenza con le osservazioni astronomiche.