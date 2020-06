Donald Trump beve con difficoltà e i social si scatenato: dubbi sulla sua salute, “segno di persistente problema neurologico”

Intervenendo alla cerimonia di fine corso dei cadetti alla accademia militare di West Point, Donald Trump ha avuto bisogno di bere un sorso d’acqua. Ma da questo suo gesto, sui social si è scatenata un’ondata di dubbi sulle sue condizioni di salute. A un certo punto, durante il discorso celebrativo, Trump ha fatto una pausa, si e’ avvicinato alla bocca un bicchiere d’acqua con la mano destra, ma poi ha avuto bisogno della sinistra per completare il gesto. Il video (in fondo all’articolo) e’ diventato virale.

“E’ un segno di persistente problema neurologico“, ha scritto su Twitter uno psichiatra di Yale, Bandy Lee, “combinato con altri segnali sarebbe preoccupante, tanto da richiedere un controllo”. Ma vecchi video mostrano come non sia la prima volta che Trump si serva di entrambe le mani per bere. In un altro video, sempre girato a West Point, si vede Trump scendere dalla rampa con passo insolitamente lento e incerto. La scena ha ulteriormente scatenato illazioni, al punto da spingere lo stesso presidente ad intervenire: “La rampa era ripida, senza scorrimano e scivolosa. L’ultima cosa che voglio fare e’ cascare in modo che le Fake News si divertano“, ha scritto su Twitter.