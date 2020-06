Trump: “Ho sentito cose molto interessanti su Roswell”, famoso sito di un presunto evento UFO in New Mexico

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver sentito delle cose interessanti su Roswell, la città del New Mexico conosciuta per la sua vicinanza al più famoso evento UFO, ma non le condividerà con il figlio maggiore. Trump ha rilasciato questi commenti nei giorni scorsi, in occasione di un’intervista a tema “Festa del Papà” con il figlio Donald Trump Jr., che gli ha chiesto se divulgherà mai maggiori informazioni su Roswell. La risposta del Presidente è stata: “Non ti dirò cosa so su questo, ma è molto interessante”.

Alla domanda se potrà declassificare le informazioni un giorno, Trump ha risposto: “Beh, ci devo pensare”.

Nel 1947, un allevatore ha scoperto detriti non identificabili nel pascolo delle sue pecore nella periferia di Roswell. Le autorità dell’Air Force hanno dichiarato che si trattava di un pallone sonda che si era schiantato, ma gli scettici hanno ipotizzato che potesse essere un disco volante extraterrestre. Decenni dopo, l’Esercito americano ha riconosciuto che i detriti erano collegati ad un progetto atomico top secret. Ma la teoria degli UFO è dura a morire.

In passato, Trump ha parlato con scetticismo della possibilità che ci fosse qualcosa o qualcuno lì fuori. Lo scorso anno, ha affermato di aver ricevuto un piccolo briefing sugli avvistamenti di UFO ma ha detto: “La gente dice di vedere gli UFO. Se ci credo? Non particolarmente”.