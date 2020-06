Turismo, Coldiretti: “Possono tornare in Italia 3,4 milioni di cittadini austriaci”

Possono tornare in Italia i 3,4 milioni di cittadini austriaci in viaggio durante l’estate, ma il via libera è importante anche per il transito dei tedeschi che con quasi 7 milioni di viaggiatori nel trimestre estivo rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia sul terzo trimestre in riferimento alla prospettiva di una apertura dell’Austria dei confini con l’Italia a partire dal 15 giugno “qualora l’andamento epidemiologico lo consentirà“.