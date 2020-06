Tutte le Previsioni Meteo per questa settimana: tanta instabilità giornaliera, ma anche ampie schiarite

Previsioni Meteo – Continuerà l’instabilità anche per gran parte della settimana in corso, tuttavia cambieranno le dinamiche bariche con evoluzione verso Est del vortice instabile di inizio settimana e, al suo seguito, instaurazione di un fusso di correnti occidentali più dirette verso le aree settentrionali, magari inizialmente anche verso quelle centrali. Insomma, dopo le piogge e i temporali a più vasta scala, la circolazione occidentale e mediamente più alta in latitudine potrebbe circoscrivere i fenomeni, da mercoledì e soprattutto giovedì e fino a sabato 20, sulle regioni settentrionali. A parte ancora fastidi per mercoledì 17 fino alla Puglia e diffusamente ancora al Centro, da giovedì 18, le aree centro meridionali, ma soprattutto meridionali, potrebbero mediamente beneficiare di un timido promontorio anticiclonico, nel frattempo in sollevamento dal Nord Africa, con tempo in prevalenza asciutto e soleggiato o solo qualche fenomeno occasionale. Ma vediamo più in dettaglio le aree con possibili maggiori occasioni per instabilità tra metà e fine settimana.

Intanto, come visibile dalla barica in evidenza, un vortice instabile, dalla Francia, potrebbe influenzare più direttamente le nostre regioni settentrionali, magari con correnti umide più irregolari inizialmente anche il Centro. Anse instabili meno coinvolgenti il Sud e tempo qui più asciutto, salvo qualche sporadico episodio instabile mercoledì sulla Puglia. Nell’immagine fenomeni allegata sono presenti, infatti, locali rovesci o qualche temporale, ma essenzialmente fiacchi sulla Puglia nel corso dei Mercoledì 17, più diffusi invece al Centro, qui anche qualcuno giovedì, ma sempre più isolato. Migliora da giovedì su tutto il Sud e diffusamente al Centro. Nella notte tra giovedì e venerdì e poi nel corso del mattino di venerdì 19, possibili rovesci o qualche temporale anche sulla Sardegna, specie sui settori settentrionali. Addensamenti con rovesci e temporali più ricorrenti da metà settimana e verso sabato 20 al Nord, in particolare sulle aree orientali tra Trentino AA, Centro Nord Veneto e Friuli VG, qui con locali fenomeni anche forti. Tempo in prevalenza asciutto e più soleggiato sul medio e basso Tirreno, sulle coste adriatiche e sulle pianure a esse vicine, asciutto e bel tempo in Sicilia. Temperature in lieve aumento e più o meno nelle medie stagionali su gran parte del paese, ancora un po’ fresche fino a mercoledì sul Centro Sud Appennino.