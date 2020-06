Uccide un gatto e lo cucina sul marciapiede: 21enne denunciato, il VIDEO shock

Intervento dei carabinieri questa mattina vicino alla stazione di Campiglia (Livorno), a seguito di numerose segnalazioni: un 21enne ha ucciso un gatto e si è messo a cucinarlo accendendo un fuoco sul marciapiede.

Il giovane, straniero, sarà denunciato per uccisione di animali. E’ stato accompagnato in caserma in attesa che venga chiarita la sua posizione sul territorio nazionale: non risulterebbe regolare.

La scena è stata ripresa col telefonino da un passante l’ha postata su Facebook. Una signora, si vede nel filmato, si scaglia contro l’uomo, di origini africane, che fa capire di essere senza tetto: “I gatti da noi non si mangiano, lo sai? – urla la donna – ora ti mando io in galera, vergogna“.