Uomo di 39 anni disperso nel lecchese: in corso ricerche serrate, si cerca anche nel lago

Un uomo di 39 anni del Trentino Alto Adige ma domiciliato in provincia di Varese, risulta disperso nella zona di Varenna, centro della provincia di Lecco, affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como. Volontari e forze dell’ordine lo hanno cercato invano per tutta la giornata odierna. Le ricerche si sono concentrate nel Lecchese dopo che l’uomo aveva riferito a un conoscente di Taranto che si sarebbe recato in queste zone. E’ stata trovata la sua auto, ma di lui nessuna traccia. Mobilitati i Vigili del fuoco e anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecco, che indagano sul caso. Le ricerche sono state estese anche alle acque del lago.