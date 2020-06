Uragani, con i cambiamenti climatici “Storm surge” peggiori: Charleston sarebbe sott’acqua se fosse colpita da una tempesta devastante come Hugo del 1989 [FOTO e VIDEO]

La tempesta tropicale Cristobal si è formata all’inizio di giugno nel Golfo del Messico, diventando la terza tempesta a cui è stato assegnato un nome nella stagione degli uragani atlantici, iniziata ufficialmente l’1 giugno. Per il 6° anno di fila, la prima tempesta a ricevere un nome della stagione si è formata prima dell’1 giugno. Gli esperti prevedono una stagione degli uragani più attiva del normale per il 2020 a causa delle temperature dell’acqua superiori alla media e dell’assenza di El Niño. E i cambiamenti climatici sembrano rendere gli uragani più frequenti. L’aumento delle temperature sta rendendo gli uragani più intensi, li sta facendo rafforzare più rapidamente, produrre più pioggia e creare Storm surge più alti.

Gli “Storm surge” (onde di tempesta, ossia importanti innalzamenti del livello del mare sul litorale a causa dell’azione degli uragani) sono la causa principale di morte durante gli uragani, provocando la metà di tutti i decessi dovuti alle tempeste che toccano terra negli Stati Uniti, riporta Climate Central. L’aumento del livello del mare aggrava i pericoli dello Storm surge, alzando il plateau sul quale esso arriva. Per illustrare l’impatto dell’aumento del livello del mare sullo Storm surge, Climate Central ha prodotto un video (in fondo all’articolo) che dipinge come sarebbe se un altro uragano devastante come l’uragano Hugo colpisse Charleston, città di 110.000 abitanti in South Carolina, con l’attuale innalzamento del mare.

Nel 1989, l’uragano Hugo, di categoria 4 al landfall in South Carolina, ha prodotto uno Storm surge di quasi 2,1 metri sopra l’alta marea. Se una tempesta come Hugo tornasse oggi, arriverebbe su un maggiore innalzamento del mare. La simulazione video rappresenta uno Storm surge di 2,1 metri giunto in corrispondenza dell’alta marea nel 2020: la città di Charleston sarebbe interamente allagata, con il livello dell’acqua che arriverebbe fino alle foglie degli alberi, lasciando gli edifici sommersi nei piani più bassi.