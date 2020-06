Usa vs Russia, è guerra fredda? Trump manda truppe in Polonia: “segnale molto forte” a Putin

La Polonia è uno dei Paesi dove probabilmente verranno ricollocate le truppe Usa che verranno ritirate dalla Germania: lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa congiunta col presidente polacco Andrzej Duda alla Casa Bianca, sottolineando che Varsavia ha chiesto agli Usa di inviare ulteriori soldati. Per il tycoon si tratta di un “segnale molto forte” alla Russia “Solo otto Paesi, oltre agli Usa, pagano la giusta quota alla Nato“, ha dichiarato Trump, elogiando Varsavia per il rispetto degli impegni economici verso l’Alleanza. “Ci sono ancora molti Paesi inadempienti“, ha aggiunto.

Ma non solo. Trump ha anche attaccato la Germania per il fatto che paga miliardi di dollari per l’energia alla Russia, Paese rivale dell’Alleanza Atlantica alla quale Berlino non versa la giusta quota. E ancora: “L’Europa ha finora goduto di un tremendo vantaggio rispetto agli Usa nel campo del commercio“, ha detto Donald Trump, la cui amministrazione ha pubblicato una lista di possibili nuovi dazi su 3,1 miliardi di dollari di beni ‘made in Europe‘. Aria pesante, dunque, a livello internazionale e questa volta il Coronavirus non c’entra.