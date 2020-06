Violento temporale a Corpolò: fulmine incendia un intero campo di grano, le incredibili IMMAGINI

Il maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia, si è manifestato in tutta la sua violenza, con grandine che ha colpito Torino, ma anche Venezia, e forti temporali con fulmini e picchi di 90mm di pioggia.

Ieri le forti piogge hanno interessato l’Emilia Romagna, in particolare la provincia di Rimini, nella quale si fatica a ripartire perché il maltempo sta rovinando il post-lockdown.

In particolare durante il temporale, come racconta Stiv Gentili della pagina facebook “Natura Meteo Animali” “un fulmine è caduto in questo campo di grano a Corpolò in provincia di Rimini, causandone l’incendio, incendio poi spento grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.”

L’evento è avvenuto intorno alle 16.30, nei pressi del campo sportivo del paese. Quello che colpisce è la violenza delle immagini: il campo, nelle foto a cura di Stiv Gentili della pagina facebook “Natura Meteo Animali”, è letteralmente bruciato. Non solo: la parte interessata investe un’ampia metratura, molto più di quanto sia solito pensare possa essere colpito da un fulmine. Il mese di Giugno è stato ricco di fenomeni estremi dal punto di vista meteorologico che ancora non sono finiti.

